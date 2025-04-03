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Eskişehir'de Bayram Turist Akını: Porsuk Çayı Köprülerinde Fotoğraf Çekimi

Eskişehir'de Bayram Turist Akını: Porsuk Çayı Köprülerinde Fotoğraf Çekimi
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9 günlük bayram tatili nedeniyle Eskişehir'e gelen turistler, Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde fotoğraf çekmeyi tercih ediyor. Şehir merkezi, turistlerin ilgi odağı oldu.

Eskişehir'de 9 günlük bayram tatili nedeniyle gelen turistler Porsuk Çayı üzerinde bulunan köprülerde fotoğraf çekinmeyi ihmal etmiyor.

Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla beraber şehir merkezine turistler akın etti. Turistlerin en uğrak noktalarından biri ise Porsuk Çayı çevresi oldu. Eskişehir'e turistik amaçla gelen vatandaşlar Porsuk Çayı'nın üstünde bulunan köprülerde bolca hatıralık fotoğraf çektirdi. Köprüden geçmek isteyen vatandaşların ise turistlere anlayış göstererek, fotoğraf çektirmelerini bekledikleri görüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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