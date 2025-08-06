Eskişehir'de Aile Yılı kapsamında Dijital Detoks Kampı düzenlendi

Eskişehir'de Aile Yılı kapsamında Dijital Detoks Kampı düzenlendi
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte ailelerin teknolojiden uzaklaşarak kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla 'Dijital Detoks Kampı' düzenledi.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, 2025'in "Aile Yılı" ilan edilmesiyle düzenlediği "Dijital Detoks Kampı" ile ailelerin teknolojiden uzaklaşıp kaliteli zaman geçirmelerini sağladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan bildiride, 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ailelere yönelik farkındalık oluşturan bir etkinliğe imza attığını aktarıldı. 2025'in "Aile Yılı" olarak ilan edilmesi vizyonuyla harekete geçen İl Müdürlüğünün düzenlediği "Dijital Detoks Kampı" ile ailelere unutulmaz bir deneyim yaşatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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