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Eskişehir'de AFAD gönüllüleri ve arama kurtarma ekipleri belgelerini aldı

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Eskişehir'de AFAD gönüllüleri ve arama kurtarma ekipleri belgelerini aldı
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Eskişehir'de 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla düzenlenen törende, Mahalle AFAD Gönüllüleri ile akredite arama kurtarma ekiplerine belgeleri verildi. Afetlere hazırlık mahalleden başlar sloganıyla yerel afet hazırlığının önemi vurgulandı.

Eskişehir'de 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında düzenlenen törende, Mahalle AFAD Gönüllüleri ve akredite arama kurtarma ekiplerine belgeleri verildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Eskişehir Valiliği koordinesinde, 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla bir program gerçekleştirildi. "Afetlere hazırlık mahalleden başlar" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, muhtemel afet ve acil durumlara karşı yerel düzeyde hazırlık ve müdahale kapasitesinin artırılmasının önemi vurgulandı. Eğitim ve akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayan Mahalle AFAD Gönüllüleri ile akredite arama kurtarma ekiplerinin katıldığı program, belge takdim töreninin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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