Eskişehir'de 177 Aranan Şahıs Yakalandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda, farklı yıllardan aranması bulunan 177 şahsın yakalandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahıslarla ilgili çalışma yapıldı. Kent genelinde 7-14 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, 182 uygulama noktasında bin 600 personel görevlendirildi. Ekiplerin çalışmaları sonucunda; çeşitli suçlardan aranan 110 şahıs, 5 yıla kadar aranan 57 şahıs, 5-10 yıla kadar aranan 6 şahıs ile 10 yıl ve üzeri aranan 4 şahıs olmak üzere toplam 177 şahsın yakalandığı belirtildi. - ESKİŞEHİR