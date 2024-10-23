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Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Yeni Atama

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına Yeni Atama
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Üzeyir Karakülah, görevine başladı. Karakülah'ı, adliye çalışanları karşıladı ve çiçek takdim edildi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararnamesi ile Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah görevine başladı.

Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah'ı, Eskişehir Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, Başsavcı Vekilleri Ayhan Gökalp, Mehmet Özel, İsa Tuncay ve Savaş Kılıç ile birlikte çok sayıda Hakim ve Cumhuriyet Savcısı karşıladı.

Eskişehir Adliyesi önünde gerçekleştirilen karşılamada Komisyon Başkanı Sazak ve Başsavcı Vekili Gökalp tarafından Başsavcı Karakülah'a çiçek takdim edildi. Çiçek takdimi ve nazik karşılama için herkese teşekkür eden Başsavcı Karakülah, kendisini karşılamaya gelen Hakim ve Savcıların, yazı işleri müdürlerinin ve zabıt katiplerinin tebrikleri kabul etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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