Eskişehir Ahi Evran Lisesi'nde Mezunlar İftar Yemeğinde Buluştu
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, TİLMED üyeleri ile birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi. Yıllar sonra mezunlar, okullarında nostaljik anılarla buluştu.
Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, aralarında yetmiş yıl öncesinin mezunlarının bulunduğu Ticaret Lisesi Mezunları Derneği (TİLMED) üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.
Eskişehir Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi aralarında yetmiş yıl öncesinin mezunlarının dahi bulunduğu TİLMED üyeleri ile iftar yemeğinde buluştu. Okul koridorlarında düzenledikleri iftar yemeğinde bir araya gelen üyeler hem birbirleriyle hasret giderme imkanı buldu. Mezun oldukları okulda geçmişe dönüp nostaljik bir hava yakalarken eski mezunlar birbirileriyle özlem giderdi. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel