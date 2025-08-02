Eski Artvin Valisi Emrullah Zeybek'in Eşi Aysel Zeybek Hayatını Kaybetti

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Eski Artvin Valisi merhum Emrullah Zeybek'in eşi Aysel Zeybek, yoğun bakımda iki haftalık tedavi sonrası hayatını kaybetti. Cenazesi bugün İznik Boyalıca aile kabristanlığında defnedilecek.

Eski Artvin Valisi merhum Emrullah Zeybek'in eşi Aysel Zeybek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık iki haftadır yoğun bakım ünitesinde entübe halde tedavi gören Eski Artvin Valisi merhum Emrullah Zeybek'in eşi Aysel Zeybek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhumenin, M. Sadık Zeybek ve Meral Tokman'ın annesi, Ece, İhsan Naci, Emrullah Ayberk ve Osman Aybars'ın büyükannesi olduğu öğrenildi. Zeybek'in cenazesi, bugün ikindi namazına müteakip İznik Boyalıca aile kabristanlığına defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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