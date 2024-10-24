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Esenyurt'ta Hijyen Kurallarını İhlal Eden Kasap Tepki Çekti

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İstanbul Esenyurt'ta bir kasap, hijyen kurallarını hiçe sayarak çıplak elleriyle etleri yükledi. Vatandaşların tepkisi üzerine o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Esenyurt'ta mide bulandıran görüntüler

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta hijyen kurallarını hiçe sayan kasap, çıplak elleriyle taşıdığı etlerin üstüne kirli kartonları koyarak aracına yükledi. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt Yenikent Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir kasap, aracına taşıdığı etleri çıplak elleriyle taşıyarak yükledi. Yere bıraktığı kartonu da etlerin üstüne atan kasap, hijyen kurallarını hiçe sayarken araçlara yüklenen etler götürüldü. Çevredeki vatandaşlar duruma tepki gösterirken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Esenyurt'ta Hijyen Kurallarını İhlal Eden Kasap Tepki Çekti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - Yerel

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