Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Esenyurt'ta hastane önünde skandal görüntü

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı.

Esenyurt'ta dün gece saatlerinde baygın bir şekilde hastane kapısında bekleyen yabancı uyruklu hasta, "yer yok" denilerek hastaneye alınmadı. Vatandaşlar olaya tepki gösterirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece Esenyurt'ta bir özel hastanenin önünde gerçekleşti. İddiaya göre, hastane kapısına yarı baygın bir şekilde giden Afrika uyruklu şahıs, tedavi olmak için saatlerce bekledi. Hastane ise iddiaya göre 'yerimiz yok' diyerek kapısı önünde baygın şekilde bekletti. Çevredeki vatandaşlar olaya tepki gösterip hastaya su dökerken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Esenyurt Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title