Esenyurt Belediyesi 6 Bin Çocuğa Kışlık Mont ve Bot Yardımı Yaptı

Esenyurt Belediyesi, kış destekleri kapsamında ihtiyaç sahibi 6-16 yaş aralığındaki 6 bin çocuğa kışlık mont ve bot yardımı yaptı.

Esenyurt Belediyesi, soğuk kış günlerinde çocukları unutmadı. Belediye, ilk ve ortaöğretimde eğitim gören 6 bin çocuğa mont ve bot desteğinde bulundu. Yapılan sosyal incelemeler sonucu, ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelerin 6-16 yaş grubundaki çocuklarının mont ve bot ihtiyaçları belediye tarafından karşılandı. İhtiyaç sahiplerinin yaşam standartlarını artıran desteğinden dolayı aileler Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'a teşekkür etti. - İSTANBUL