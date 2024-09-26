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Erzurumlu Muhammed Ülgür, Kusurlu Araç İçin Tüketici Mahkemesi'ne Başvurdu

Erzurumlu Muhammed Ülgür, Kusurlu Araç İçin Tüketici Mahkemesi'ne Başvurdu
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Sıfır araç satın alan Erzurumlu Muhammed Ülgür, aracındaki kusuru fark ettikten sonra Türkiye distribütörü ile yaptığı görüşmelerden sonuç alamayınca Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak hakkını aramaya karar verdi.

Aldığı sıfır araç kusurlu çıkınca Türkiye distribütörü ile görüşen Erzurumlu Muhammed Ülgür, Opel yetkililerinden beklediği yanıt gelmeyince Tüketici Mahkemesi'nde hakkını aramak için müracaat etti.

Erzurum'da güvenlik görevlisi olarak çalışan Muhammed Ülgür (40) hayallerinde olan aracı Erzurum Opel Erdemir bayisinden 1 milyon 180 bin lira ödeyerek aldı. Büyük bir hevesle satın aldığı sıfır araçta karşılaştığı kusur ve sonrasında yaşadığı olaylar adeta kendisini şok etti.

Erzurum Opel Erdemir bayisinden 14 Eylül 2024'de sıfır aracını teslim alan Muhammed Ülgür, araç kapılarının dışa doğru çıkık olduğunu fark etti. Durumu önce Erzurum'daki Opel Erdemir bayisi yetkililerine bildiren Muhammed Ülgür, aracın serviste yapılması teklifi ile karşılaştı. Erzurum'daki servis yetkililerinin aracın kapılarını tamamen sökerek müdahale edeceğini söylemesi üzerine ise Muhammed Ülgür bunu kabul edemeyeceğini söyledi. Satın aldığı sıfır aracının orijinalliğinin bozulmasını istemeyen Muhammed Ülgür, firmadan değişim talep etti. Distribütör yetkilisinden de olumsuz cevap alan araç sahibi, bu kez soluğu Tüketici Mahkemesi'nde almak zorunda kaldı.

"Benim bir hatam yok, sıfır araç kusurlu"

Aracın kapılarının tam kapanmamış gibi durduğunu ve 2-3 milimlik farkla tam yerine oturmadığını ifade eden Muhammed Ülgür, "Serviste yoğunluk var denilerek aracı alarak gitmek zorunda kaldım. Tekrar geldiğimde ise kaporta ustası bana kapıların tamamen sökülerek ayar yapılması gerektiğini söyledi. Ben de sıfır araç aldığım için bunun doğru bir çözüm olmayacağını söyledim. İleride ekspere götürdüğümde, aracı satmak istediğimde bu işlem görünecek. Aracın fiyatı düşecek. Benim bir hatam yok iken neden zarar edeyim. Her şey ortada. Aracımın yenisiyle değiştirilmesini talep ettim. Opel'in Türkiye distribütöründeki yetkililer ile telefonda görüştüm. Önce haklı buldular, sonra da hakkımı adli mercilere arayabileceğimi söylediler. Aracı yenisiyle değiştiremeyeceklerini dile getirdiler. Her şey bir yana onlardan en küçük bir sıcak ilgi görmemek beni fazlasıyla üzdü" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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