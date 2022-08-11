Erzurum yerel: Erzurum Tarım Krediye müfettiş müdür Erzurum haberi... Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne aynı kurumda Başmüfettiş olarak görev yapan Bekir Parlak atandı. Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürlüğü'ne aynı kurumda Başmüfettiş olarak görev yapan Bekir Parlak atandı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Merkez Birliğin kurumsal yapılanmasında köklü bir değişikliğe giderken, bölge birliklerinde de büyük bir değişiklik yaptı. 17 Bölge Birliğinin 12'sinde bölge müdürleri değiştirildi. Başmüfettiş Bekir Parlak Tarım Kredi Kooperatifleri Erzurum Bölge Müdürü olarak atandı. Görevi, Erzurum Bölge Birliğinde yapılan törenle Merkez Birliği Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak tayin edilen Mustafa Demir'den devraldı. Parlak, verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye gayret edeceğini, kurumun daha aktif hale getirme noktasında çalışacağını söyledi. 'Kapımız açık olacaktır. Kurumun bütün paydaşlarıyla iyi ve samimi ilişkiler içerisinde yolumuza devam edeceğiz' dedi. - ERZURUM İhlas Haber Ajansı / Yerel Erzurum Aydın Yerel Haberler

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