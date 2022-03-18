Erzurum Valisi Memiş'ten şehit ve gazi derneklerine ziyaret

Vali Okay Memiş: "Allah bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin"

ERZURUM - Erzurum Valisi Okay Memiş, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Şehit Aileleri ve Gaziler Derneklerini ziyaret etti.

Vali Okay Memiş beraberinde 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve Emniyet Müdürü Levent Tuncer ile Güvenlik Korucuları Şehit Derneği, Muharip Gaziler Derneği, Türkiye Gazileri ve Şehit Aileleri Vakfı, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği, Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Şehit Jandarma Er Kürşat Turan'ın anne ve babasını ziyaret etti.

Dernek Başkanları Yunus Özkan, Salih Mesci, Recep Ekgül, Hatem Tetik ve şehit anne ve babası Fatma ve Eyüp Turan'ı evlerinde ziyaret eden Vali Memiş, "Şehitlerimize minnet borçluyuz. Vatanın bölünmez bütünlüğü için hayatını kaybeden tüm şehitlerimize minnettarız. Aileleri bizim ailelerimizdir. Şehitlerimizin yakınları devletimize emanettir. Bizlerinde onlara mahcup olmadan işimizi yapmamız gerek. Gece gündüz çalışarak vatandaşımızın standartlarını yükseltmenin çaresine bakıyoruz. Allah bizi şehitlerimize karşı mahcup etmesin" diye konuştu.