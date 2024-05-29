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Erzurum İspir ilçesinde Devedağı grup yolu tehlike oluşturuyor

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Erzurum'un İspir ilçesinde Devedağı grup yolu heyelan ve toprak kayması sebebiyle bölge sakinleri için büyük bir tehlike oluşturuyor. Yolda oluşan dev çatlaklar ve yolun alt kısmının çökmesi yoldan geçen sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bölge sakinleri tedbir alınmasını istiyor.

Erzurum'un İspir ilçesinde Devedağı grup yolu heyelan ve toprak kayması sebebiyle bölge sakinleri için büyük bir tehlike oluşturuyor.

Erzurum'un İspir ilçesi devedağı gurup yolu sürücülerin kabusu oldu. Yolda oluşan dev çatlaklar ve yolun alt kısmının çökmesi yoldan geçen sürücüler için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bölge sakinleri "Bu yol çevre köylerdeki tüm vatandaşlar için büyük bir tehlike oluşturuyor. Yolun alt tarafı uçurum, yol üzerinde dev yarıklar oluştu. Tedbir alınmasını istiyoruz" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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