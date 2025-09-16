Erzurum'da Taşımalı Eğitim Sorunu Velileri Zor Durumda Bıraktı

Erzurum'un Yakutiye ve Aziziye ilçelerine bağlı yaklaşık 26 köy mahallesinde taşımalı eğitimin başlatılmaması, öğrenci velilerini zor durumda bıraktı. Söz konusu mahallelerin öğrencileri için henüz taşımalı eğitime yönelik bir ihale yapılmazken, yalnızca Palandöken ilçesine bağlı köy mahalleleri için taşımalı eğitim ihalesinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Çocuklarının iki haftadır eğitim-öğretimden uzak kaldığını belirten veliler, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'den destek ve çözüm bekliyor. Bir veli, eğitim hakkının anayasa ile güvence altına alındığını hatırlatarak, "Çocuğun eğitim görmesi zorunludur. ya köylerimize öğretmen gelsin ya da taşımalı eğitim sağlansın. Aksi halde çocuklarımız mağdur olmaya devam edecek" dedi.

Veliler, sorunun bir an önce çözülmesini talep ederek çocuklarının eğitimsiz kalmaması için yetkililere çağrıda bulundu. - ERZURUM