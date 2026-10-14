Erzurum'da REDES tanıtım toplantısına çevre illerin sağlık yöneticileri katıldı

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Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından geliştirilen ve denetim süreçlerinde verimlilik ile şeffaflığın artırılmasını hedefleyen Risk Esaslı Denetim Sistemi (REDES) için Erzurum'da Tanıtım ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen programa; Erzurum'un yanı sıra Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Erzincan ve Kars il sağlık müdürleri ile sağlık yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakanlık müfettişleri ve sağlık uzmanları tarafından REDES'in işleyişi, uygulama esasları ve denetim süreçlerine sağlayacağı katkılar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

Risk odaklı bir denetim anlayışını esas alan sistemin, sağlık hizmetlerinde denetim süreçlerinin daha etkin, planlı ve şeffaf şekilde yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Program, sistemin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler ve katılımcıların görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı