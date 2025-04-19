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Erzurum'da Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Semineri Düzenlendi

Erzurum'da Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Semineri Düzenlendi
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen seminerde, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılara nitelikli işgücü yetiştirme programları hakkında detaylı bilgiler sunuldu.

Erzurum'da Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) bilgilendirme semineri ETSO'da gerçekleştirildi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) koordinatörlüğünde, TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu ve Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü iş birliğiyle, Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında düzenlenen bilgilendirme semineri ETSO'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Seminere; TOBB Erzurum İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları, Çalışma ve İş Kurumu Erzurum İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanları, Kadın girişimciler ve firma temsilcileri katıldı.

İŞKUR Erzurum İl Müdürlüğü İş ve Meslek Danışmanı Ali Erkan, KİPAP ve Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda, firmaların bu programlardan nasıl azami düzeyde yararlanabileceği konularında detaylı bilgiler verildi. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi. - ERZURUM

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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