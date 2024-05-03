Erzurum'da güvenli ve sağlıklı içme kullanma suyu için istişare toplantısı gerçekleştirildi

İl Sağlık Müdürlüğü, halkın kullanımına sunulan içme-kullanma suyunun kaynağından musluğa kadar güvenli ve sağlıklı bir şekilde sunulmasının denetleme ve izleme çalışmalarını yürütüyor. Sağlık Müdürlüğü koordinesinde; vatandaşlara güvenli ve sağlıklı içme-kullanma suyu sunulmasından sorumlu olan Erzurum Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (ESKİ) ile yapılan çalışmaları değerlendirmek, muhtemel problemleri çözmek, yaşanabilecek sorunları zamanında önlenmek ve iş birliğini daha da güçlü hale getirmek amacıyla istişare toplantısı yapıldı. Toplantıya ESKİ Genel Müdürü Remzi Ertek, İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, ESKİ Genel Müdürlüğü Daire Başkanları ile Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı yöneticileri katıldı. - ERZURUM