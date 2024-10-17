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Erzurum'da Dünya Gıda Günü Etkinliği Düzenlendi

Erzurum'da Dünya Gıda Günü Etkinliği Düzenlendi
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Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Dünya Gıda Günü kapsamında Tekman ilçesinde bir etkinlik gerçekleştirdi. Öğrencilerle bir araya gelen yetkililer, gıdanın önemini vurguladı.

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "16 Ekim Dünya Gıda Günü" nedeniyle bir etkinlik düzenlendi.

Tekman ilçesi Gökoğlan Mahallesi'nde Tekman Kaymakamı Hasan Raşit Taşkın ve İl Tarım ve Orman Müdürü Alparslan Kenger; öğrencilerle bir araya gelerek gıdanın öneminin konuşulduğu bir söyleşi gerçekleştirildi.

"Dünya Gıda Günü"nün tarihçesi

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) her yıl, 1945'te kurulduğu tarih olan 16 Ekim'i Dünya Gıda Günü (DGG) olarak 150'den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlamaktadır. Bu yılın teması; "Daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı" olarak belirlenmiştir. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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