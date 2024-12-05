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Erzurum'da Doğal Gaz Borusu Vinçle Onarıldı

Erzurum'da Doğal Gaz Borusu Vinçle Onarıldı
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Uzundere ilçesinde kar ve buz yükü nedeniyle çatıda kopan doğal gaz borusu, bir vatandaş tarafından vinçle onarıldı. Olay, bina sakinleri ve çevre için büyük bir risk oluşturmuştu.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bir apartmanın çatısındaki doğal gaz borusu, yoğun kar ve buz yükü nedeniyle yerinden koptu. Boruyu, vinçle çatıya çıkan vatandaş onardı.

Uzundere'de bir apartmanın çatısında bulunan doğal gaz borusu, yoğun kar ve buz yükü nedeniyle koptu. Düşmek üzere olan boru, hem bina sakinlerinin hem de çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliği açısından büyük bir risk oluşturdu. Olayın ardından bina yönetimi, tehlikeyi ortadan kaldırmak için harekete geçti. Boruyu tamir etmek amacıyla bir vinç kiralandı ancak vinçle çatıya çıkıp gerekli müdahaleyi yapabilecek bir gönüllü bulunamadı. Bina yöneticisi Erdoğan Cazır, boruyu düzeltmek için cesaretle vinç platformuna çıktı ancak yükseklik korkusu nedeniyle geri inmek zorunda kaldı. Tam bu sırada olay yerinden geçen Taner Sarı, duruma müdahale etmek için devreye girdi. "Ben yaparım" diyerek vinçle çatıya çıkan Sarı, çatıdaki kar ve buzları temizledikten sonra doğal gaz borusunu yerine sabitleyerek vidaladı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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