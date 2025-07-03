Erzurum-Bayburt Sınırında Uçak Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Erzurum Valiliği'nce, Erzurum-Bayburt Rize sınırında düşen ve pilotun hayatını kaybettiği 1 kişinin de yaralandığı uçak kazasıyla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Erzurum Valiliği'nce yapılan açıklamada, 'Eskişehir Sivrihisar'dan havalanarak Rize-Artvin Havalimanı'na gitmek üzere yola çıkan uçağın enkazı, Erzurum-Rize sınır hattında, dağın zirve noktasında bulunmuştur.

Gece boyunca sürdürülen yoğun arama-kurtarma çalışmaları sonucunda, Rize Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve İkizdere Arama Kurtarma (İDAK) ekiplerince saat 06.24 itibarıyla uçağın enkazına ulaşılmıştır.

Yaralı olarak kurtarılan kadın yolcu Hicran Kaya, 3 Temmuz 2025 tarihinde saat 08.20 sıralarında hava yoluyla kaza mahallinden alınarak, saat 08.50'de Erzurum Şehir Hastanesi'ne ulaştırılmış ve tedavi altına alınmıştır.

Yapılan ilk değerlendirmelerde hastanın bilincinin açık ve hayati bulgularının stabil olduğu belirlenmiştir. Vücudunda çeşitli kırıklar ve yumuşak doku hasarları tespit edilmiş, uzman hekimler tarafından gerekli tıbbi müdahalelere başlanmıştır. Yaralının hayati tehlikesi devam etmektedir.

Uçağın pilotu Mehmet Demirci ise maalesef hayatını kaybetmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı yolcu Hicran Kaya'ya acil şifalar diliyoruz.' - ERZURUM