Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan Nisan Ayında 37 Bin 566 Yolcu Hizmet Aldı

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan nisan ayında 37 bin 566 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2024 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Nisan ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 37 bin 566 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanından 264 uçak iniş-kalkışı gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 291 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2024 yılının ocak- nisan aylarında toplam 128 bin 379 yolcu, uçak trafiği 984, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 990 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN