Erzincan yerel haberi: Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan temmuz ayında 33 bin 200 yolcu faydalandı

Erzincan yerel yerel haberine göre Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan temmuz ayında 33 bin 200 yolcu faydalandı.

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndan temmuz ayında 33 bin 200 yolcu faydalandı.

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2022 yılı temmuz ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Temmuz ayında Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda iç hatlarda 31 bin 575, dış hatlarda ise bin 625 yolcu ağırlandı. Söz konusu ayda havalimanındaki iç hatlarda 239 uçak, dış hatlarda ise 15 uçak iniş-kalkış gerçekleştirdi.

Ayrıca, aynı dönemde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 358 ton olarak gerçekleşti.

Öte yandan Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda 2022 yılının ocak- temmuz aylarında toplam 163 bin 480 yolcu, uçak trafiği bin 354, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise bin 652 ton olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN