Erzincan Valisi'nden taziye ziyareti

Erzincan Valisi'nden taziye ziyareti
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Pülümür Çayı'nda hayatını kaybeden Özkan İlçi'nin ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Pülümür Çayı'nda suda boğularak hayatını kaybeden Özkan İlçi'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Aydoğdu, kederli aileye sabırlar diledi.

Taziye evindeki acılı aileyle bir araya gelen Vali Aydoğdu, merhum Özkan İliç'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır dileyerek, acılarına ortak oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden İlçi için dualar edildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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