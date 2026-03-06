Vali Aydoğdu'dan ailelere Ramazan ziyareti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Ramazan ayı dolayısıyla kent merkezinde yaşayan bazı aileleri ziyaret etti.

Vali Aydoğdu'ya ziyaretlerde İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Remzi Sarıgöl eşlik etti.

Heyet, kent merkezinde yaşayan Gündegül Çakır, Zahide Aktaş, Özcan Ulucan ve İhsan Kaçer ile ailelerini ziyaret ederek Ramazan ayının manevi atmosferini paylaştı.

Ziyaretlerde ailelerle bir süre sohbet eden Aydoğdu, vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi.

Devletin her zaman vatandaşının yanında olduğunu vurgulayan Aydoğdu, "Devlet, milletinin yanındayken güçlüdür. Bizler her daim vatandaşımızın kapısını çalmaya, dertlerine ortak olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı