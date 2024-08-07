Erzincan Sanayi Sitesi'nde iş yerinde yangın çıktı
Erzincan Sanayi Sitesi'nde bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Sanayi Sitesi'nde iş yerinde yangın
ERZİNCAN - Erzincan Sanayi Sitesi'nde iş yerinde çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Gece saatlerinde meydana gelen olayda, Yeni Sanayi Sitesi 7. Sokak'ta bir iş yerinde yangın olduğu ihbarı üzerine itfaiye sevk edildi. İş yerinin iç kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
İş yerinde maddi hasar oluştu.