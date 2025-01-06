Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezine Toplu Taşıma Saatleri Açıklandı
Erzincan'dan Ergan Dağı Kayak Merkezi'ne ulaşım sağlayacak olan 52 numaralı Yaylabaşı otobüsünün hareket saatleri açıklandı. Kayak merkezine gidiş saatleri 09.30, 10.30 ve 11.30 olarak belirlenirken, dönüş saatleri 15.00, 16.00 ve 17.00 olarak belirlendi.
Erzincan Ergan Dağı Kayak Merkezine toplu taşıma ile gitmek isteyen vatandaşlar için 52 numaralı Yaylabaşı otobüsü toplu taşıma saatleri şu şekilde açıklandı;
Erzincan'dan kayak merkezine hareket: Saat: 09.30 - 10-30 - 11.30
Kayak merkezinden Erzincan'a hareket: Saat: 15.00 - 16.00 - 17.00 - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel