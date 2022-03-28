Son dakika... Erzincan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'daki otobüs kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Erzincan - Erzurum kara yolu Altınbaşak mevkiinde gece meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölmüş 33 kişi de yaralanmıştı. Kazada hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 kişi daha hayatını kaybederken vefat edenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Kazaya ilişkin Erzincan Valiliğinden de şu açıklama yapıldı:

"27 Mart 2022 tarihinde saat 15.20'de 34 yolcusu ile Iğdır ilinden hareket eden Erzurum- Ankara istikametine giden, Aras Turizme ait yolcu otobüsü, saat 00.15 sularında ilimiz Üzümlü ilçesi sınırlarında şarampole yuvarlanması sonucu, ölümlü- yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir.

Meydana gelen elim trafik kazası sonucu bir vatandaşımız olay yerinde, bir vatandaşımız ise kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş olup, 6'sı ağır olmak üzere toplam 32 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Kaza sonrası 11 ambulans, çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye, polis ve jandarma ekiplerimizin çalışmaları sonucu yaralılarımızın tamamı kısa sürede ilimizdeki hastanelere sevk işlemi sağlanmış olup, yaralılarımızın tedavisi devam etmektedir."