Erzincan'da Üç Aylar başlangıcında Terzibaba Külliyesi'nde sabah namazı programı düzenlendi

Erzincan'da Üç Aylar başlangıcında Terzibaba Külliyesi'nde sabah namazı programı düzenlendi
Erzincan'da İl Müftülüğü tarafından Üç Aylar dolayısıyla düzenlenen sabah namazı programı, vatandaşların yoğun katılımı ile manevi bir atmosferde gerçekleşti. Katılımcılar, bu etkinliğin toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini dile getirdi.

Erzincan'da Üç Aylar'ın başlaması dolayısıyla İl Müftülüğü tarafından Terzibaba Külliyesi'nde özel bir sabah namazı programı düzenlendi. Programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, manevi bir atmosferde geçmesi dikkat çekti.

Sabah namazının hep birlikte kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi. İl Müftülüğü yetkilileri, programın Üç Aylar'ın ruhuna uygun şekilde düzenlendiğini belirterek, vatandaşların bu dönemi ibadet ve dua ile değerlendirmelerinin önemine değindi.

Programa katılan vatandaşlar, bu tür dini etkinliklerin toplumsal birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini ifade ederek, manevi duyguların pekişmesine vesile olduğunu söylediler. İl Müftülüğü yetkilileri, ilerleyen günlerde Üç Aylar boyunca çeşitli dini sohbet, mevlit ve programların da düzenleneceğini duyurdu.

Erzincan'da düzenlenen sabah namazı programı, hem bireysel hem de toplu ibadet imkanını sunarak, vatandaşlara ruhani bir deneyim yaşattı. Etkinlik, yerel halkın dini değerler ve toplumsal bağlılık açısından bir araya gelmesini sağladı ve özellikle aileler ile gençlerin yoğun katılımıyla dikkat çekti.

İl Müftülüğü, Üç Aylar boyunca bu tür programların devam edeceğini belirterek, vatandaşları dini faaliyetlere katılmaya davet etti. Bu sayede hem manevi kazanımlar sağlanacak hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusu pekiştirilecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
