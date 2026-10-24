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Erzincan'da Kaymakamlar Toplantısı'nda asayiş ve kamu yatırımları değerlendirildi

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Erzincan'da Kaymakamlar Toplantısı'nda asayiş ve kamu yatırımları değerlendirildi
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Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı yapıldı. Toplantıda asayiş, yatırımlar ve hizmetler değerlendirildi; Aydoğdu projelerin takvimde aksaklık yaşanmadan yürütülmesi talimatını verdi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla Kaymakamlar Toplantısı yapıldı.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda, ilçelerin genel asayiş durumu, devam eden ve planlanan kamu yatırımları ile vatandaşlara sunulan hizmetler değerlendirildi.

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Vali Aydoğdu, vatandaşların ihtiyaçlarının hızlı ve etkin şekilde karşılanmasının önemine dikkati çekti.

Aydoğdu, sunulan hizmetlerin ve devam eden projelerin planlanan takvim doğrultusunda herhangi bir aksaklık yaşanmadan yürütülmesi talimatını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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