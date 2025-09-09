Haberler

Erzincan'da Kadınlardan Kışlık Gıda Hazırlıkları İmece Usulü Devam Ediyor

Erzincan'da Kadınlardan Kışlık Gıda Hazırlıkları İmece Usulü Devam Ediyor
Kemah ilçesine bağlı köylerde, sonbahar serinliği ile birlikte kadınlar imece usulü kışlık yiyecek hazırlıkları yapmaya başladı. Yufka, salça, erişte, tarhana gibi yiyecekler için çeşitli sebzeler kurutulurken, ekmek ocakları da kuruldu.

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı köylerde, sonbahar serinliğinin hissedilmesiyle yüzyıllardır, özellikle kadınların bir araya gelerek imece usulüyle yaptığı yufka, salça, erişte, tarhana, pekmez, turşu gibi kışlık yiyecekler için hazırlıklar başladı.

Biber ve patlıcan gibi çeşitli sebzelerin kurutulduğu, ekmek ocaklarının kurulduğu köylerde imece usulü türküler eşliğinde kışlık yiyecek hazırlığı yapan kadınların çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
