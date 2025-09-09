Erzincan'da Kadınlardan Kışlık Gıda Hazırlıkları İmece Usulü Devam Ediyor

Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı köylerde, sonbahar serinliğinin hissedilmesiyle yüzyıllardır, özellikle kadınların bir araya gelerek imece usulüyle yaptığı yufka, salça, erişte, tarhana, pekmez, turşu gibi kışlık yiyecekler için hazırlıklar başladı.

Biber ve patlıcan gibi çeşitli sebzelerin kurutulduğu, ekmek ocaklarının kurulduğu köylerde imece usulü türküler eşliğinde kışlık yiyecek hazırlığı yapan kadınların çalışmaları renkli görüntüler oluşturdu. - ERZİNCAN