Erzincan'da Islak Zeminde Motosiklet Devrildi, Sürücü Yaralandı

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Erzincan'da ıslak zeminde motosikletini kaydırarak deviren sürücü ağır yaralandı. Olay gece saatlerinde Terzibaba Caddesi'nde meydana geldi.

Islak zeminde kayan motosiklet devrildi, sürücü yaralandı

ERZİNCAN - Erzincan'da ıslak zeminde motosikleti kaydırıp deviren sürücü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erzincan merkez Terzibaba Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, motosikletle seyir halindeki sürücü, ıslak zeminde motosikleti kaydırarak devirdi. Motosikletten savrulan sürücü ağır yaralandı. Kaza mahallinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM KÜÇÜKKAYA - Yerel
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