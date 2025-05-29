Erzincan'da Heyelan, Doğu Ekspresi İliç Garı'nda Bekletiliyor

Erzincan'da Heyelan, Doğu Ekspresi İliç Garı'nda Bekletiliyor
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Erzincan'da meydana gelen gök gürültülü sağanak sonrası İliç-Kemah arasında heyelan oluştu. Heyelan nedeniyle Doğu Ekspresi İliç Tren Garı'nda bekletiliyor. Yolcular, ulaşımın yeniden açılmasını bekliyor.

Erzincan'da heyelan nedeniyle Doğu Ekspresi İliç Tren Garı'nda bekletiliyor

ERZİNCAN - Erzincan'da akşam saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak İliç- Kemah arasında heyelana neden oldu. Heyelan nedeniyle Doğu Ekspresi yaklaşık 2 kilometre geri geri giderek İliç Tren Garına yanaştı.

Alınan bilgiye göre, sağanak yağış sonrası İliç ilçesi ile Kemah ilçesi arasındaki güzergahta tren raylarının geçtiği hat üzerine heyelan geldi ve tren yolunu ulaşıma kapattı. O sırada güzergahta seyir halindeki Doğu Ekspresinin makinisti durumdan haber edilmesi üzerine treni durdurdu ve yaklaşık 2 kilometre geri geri gelerek İliç Tren Garına yanaştı. Doğu Ekspresi yolcuları yaklaşık 2 saattir yolun açılmasını beklerken heyelan gelen noktada çalışmaların başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET AKBUĞA - Yerel
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