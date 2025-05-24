Erzincan'da 8 aylık bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Erzincan'da hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı. Bebek, bekçilerin Heimlich manevrası ile kurtarılırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'da İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDILAR

Panikle aracı durduran ve çevreden yardım isteyen ailenin imdadına Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçiler yetişti. Bekçiler görev yerlerine gittikleri esnada aracı fark ederek müdahale etti.

O ANLAR KAMERALARDA

Bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeği Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.