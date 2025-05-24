Erzincan'da 8 aylık bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Erzincan'da 8 aylık bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Erzincan'da 8 aylık bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Haber Videosu

Erzincan'da bir aracın içinde boğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçiler tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzincan'da hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı. Bebek, bekçilerin Heimlich manevrası ile kurtarılırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Erzincan'da İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı.

HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDILAR

Panikle aracı durduran ve çevreden yardım isteyen ailenin imdadına Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçiler yetişti. Bekçiler görev yerlerine gittikleri esnada aracı fark ederek müdahale etti.

O ANLAR KAMERALARDA

Bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeği Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel
İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler: Bir usta bunu diyorsa hırsızdır

İlahiyatçı Kutluay'dan otomobil tamircilerini çıldırtacak sözler
Bomba iddia! Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı

Evine çağırdığı eskort, Fenerli yıldıza hayatının şokunu yaşattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor

İki üniversite mezunu, yaptığı işi duyan şaşırıyor
Fenerbahçe maçını yayınlayan belediye başkanına taraftarlardan istifa çağrısı

Fenerbahçe'nin maçını yayınlayan belediye başkanı istifaya çağrıldı
Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Türk futbolunun köklü kulübüne başkan oldu
Freddie Mercury'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı en yakın arkadaşının karısıyla birliktelik yaşamış
Narin Güran'ın ailesini ziyaret eden Gergerlioğlu'ndan ezber bozan sözler: İki kişi masum

Narin'in ailesini ziyaret eden DEM'li vekil ezber bozdu: İkisi masum
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Ve Meclis'e geldi! Trafik cezaları sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste

Cezalar sil baştan değişiyor, işte madde madde yeni liste
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.