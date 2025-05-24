Erzincan'da 8 aylık bebek Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
Erzincan'da bir aracın içinde boğazına yiyecek takılan 8 aylık bebek, bekçiler tarafından uygulanan Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Erzincan'da hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı. Bebek, bekçilerin Heimlich manevrası ile kurtarılırken; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Erzincan'da İnönü Mahallesi Osman Pelen Caddesi'nde hareket halindeki aracın içinde 8 aylık bebeğin boğazına yiyecek takıldı.
HEİMLİCH MANEVRASIYLA KURTARDILAR
Panikle aracı durduran ve çevreden yardım isteyen ailenin imdadına Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan bekçiler yetişti. Bekçiler görev yerlerine gittikleri esnada aracı fark ederek müdahale etti.
O ANLAR KAMERALARDA
Bekçiler, boğazına yiyecek takılan bebeği Heimlich manevrası ile kurtardı. O anlar, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SENANUR ERDOĞAN - Yerel