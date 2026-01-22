Haberler

Vali Aydoğdu: 'Önceliğimiz vatandaş memnuniyeti'
Güncelleme:
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında yapılan toplantıda, devam eden yatırımlar ve projelerin son durumu değerlendirildi. Kamu hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin ön planda olduğu vurgulandı.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu başkanlığında, vali yardımcıları ve birim amirlerinin katılımıyla 30. Birim Amirleri Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, devam eden yatırımlar ve projelerde gelinen son durum değerlendirilirken, kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular ele alındı.

Birim amirlerine hitap eden Vali Aydoğdu, kamu hizmetlerinde temel kriterin vatandaş memnuniyeti olduğunu vurgulayarak, iş ve işlemlerin gecikmeden sonuçlandırılması talimatını verdi.

Vali Aydoğdu ayrıca, kış şartlarına karşı ulaşım, altyapı ve enerji hatlarında gerekli tüm tedbirlerin alınmasını, karla mücadele ekiplerinin 7/24 hazır tutulmasını istedi. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
