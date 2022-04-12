ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'a Nisan ayının ortasında kar sürprizi

ERZİNCAN - Erzincan'da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Nisan ayında gelen kar sebebiyle ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı.

Ahmediye, Sakaltutan ve Kızıldağ geçitlerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının başlaması ile karayolları ekipleri, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlattı. Kar yağışının yüksek kesimlerde akşam saatlerine kadar etkili olması beklenirken kent merkezinde ise kuvvetli yağmur yağışı bekleniyor.

Bayburt'tan Erzincan'a gelen bir vatandaş ise bu sene kışın bitmek bilmediğini ifade ederek bu ayda gördüğü kar yağışını şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

Kar yağışı devam edecek

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre; Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede rüzgar, batı ve kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Erzincan ve Bayburt çevrelerinde öğle saatlerine kadar kuvvetli yağışlar beklenirken, yağışların kuvvetli karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, heyelan, yükseklerde buzlanma ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması hususunda ekipler uyarıda bulundu.

"Buzlanma ve don uyarısı"

Bölgede gece ve sabah erken saatlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma, don, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

"Çığ uyarısı"

Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Sıcaklıklardaki yükselişe bağlı olarak yüksek kar örtüsünün olduğu yerlerde, kar erimeleri sebebiyle meydana gelmesi muhtemel heyelan, çığ riski ile su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir.

"Zirai don uyarısı"

Zirai don tehlikesine karşı tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları, kendi bölgeleri için meteorolojik rapor ve uyarıları dikkatle takip etmeleri önem arz etmektedir.

Gece en düşük sıcaklığı, Bayburt'ta 0, Erzurum'da 1, Ardahan'da 3 ve Erzincan'da 4 derece ölçüldü. Gün içerisinde beklenen en yüksek hava sıcaklığı ise, Erzincan'da 9, Erzurum'da 6, Ardahan ve Bayburt'ta 4 derece olması bekleniyor.

Bölgedeki kayak merkezlerinde en yüksek kar kalınlığı; Palandöken Kayak Merkezinde 138, Ergan Kayak Merkezinde ise 93 santimetre olarak kaydedildi.