56 yaşındaki şahıs evinin bahçesinde ölü bulundu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 56 yaşındaki bir kişi evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Kepez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 56 yaşındaki Fikret Ekim'i evinin bahçesinde hareketsiz halde gören yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ekim'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi.

Fikret Ekim'in cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

