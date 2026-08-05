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Marmaris'teki suikast timindeki eski yüzbaşı tutuklandı

Marmaris'teki suikast timindeki eski yüzbaşı tutuklandı
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15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, Afyonkarahisar'da yakalanmasının ardından Muğla'da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'teki suikast timinde yer alan eski yüzbaşı Burkay Karatepe, savcılık ifadesinin ardından tutuklandı.

1 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da yakalanan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Karatepe'nin savcılıkta ifadesi alındı.

Savcılık, Burkay Karatepe'yi tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Hakimlikteki işlemlerinin ardından Burkay Karatepe tutuklandı.

Kaynak: ANKA
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