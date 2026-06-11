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Erdek'te iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

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Balıkesir'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi bulunmuyor.

BALIKESİR'in Erdek ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında ilçe girişindeki Tek Zeytin Kavşağı'nda meydana geldi. Bandırma istikametinden Erdek yönüne seyir halinde olan Yiğit B. yönetimindeki 35 HUN 40 plakalı otomobil ile kavşaktan yola çıkış yaptığı öğrenilen Fatma Ü. idaresindeki 05 ACC 529 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Fatma Ü. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Basri Tuncay ERTAN/ERDEK (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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