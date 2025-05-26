Erciş'te İnci Kefali Balık Göçü Büyüleyici Manzaralar Sunuyor

Erciş'te İnci Kefali Balık Göçü Büyüleyici Manzaralar Sunuyor
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Van'ın Erciş ilçesinde inci kefali balıklarının yumurtlama göçü, sıcak havayı değerlendiren yüzlerce kişi tarafından ilgiyle izlendi. Balıkların suyun akışına karşı yüzerken karşılaştıkları engelleri geçişi büyük ilgi gördü.

Van'ın Erciş ilçesindeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçü büyük ilgi görüyor.

Erciş'te sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen yüzlerce kişi, balık bendindeki mesire alanlarına akın etti. Hem piknik yapan hem de Van Gölü'nden tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçünü izleyen vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

İnci kefali balık göçünü izlemeye gelen Harun Altunkaynak isimli vatandaş, "İnci kefali göçü başladı. Biz de bu vesileyle bu göçü görmek için buraya geldik. Gördüğümüz kadarıyla balıklar yoğun bir şekilde göç etmeye başladı. Bundan en fazla faydalanan gördüğünüz gibi martılardır. Yerli yabancı herkesi bu görsel güzelliği görmeye bekliyoruz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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