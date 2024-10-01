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Enkazdan Kurtarılan Oscar, Bisiklet Tutkunu Orhan'ın Yeni Arkadaşı Oldu

Enkazdan Kurtarılan Oscar, Bisiklet Tutkunu Orhan'ın Yeni Arkadaşı Oldu
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay'da kurtarılan Oscar adlı köpek, bisiklet tutkunu Orhan Yılmaz ile maceralarına devam ediyor. İkili, bisiklet turları ve kamp yaparak çevrelerinin ilgisini çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra Hatay'da enkazdan sağ kurtarılan "Oscar" adlı köpek, bisiklet tutkunu Orhan Yılmaz'ın sadık yol arkadaşı oldu. İkili, uzun bisiklet turları ve kamp maceralarıyla dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra 12 Şubat'ta Hatay'da Orhan Yılmaz tarafından enkazdan sağ olarak kurtarılan "Oscar" adlı köpek, Yılmaz'ın yeni yol arkadaşı oldu. Birlikte uzun bisiklet turlarına çıkan ikili, maceralarıyla çevredekilerin de ilgisini çekiyor. Yaklaşık iki yıl önce İstanbul'dan Fethiye'ye taşınan Yılmaz, sadece kısa turlar değil, aynı zamanda uzun yolculuklar ve kamplar da yaptıklarını belirtti.

"Yanımdan hiç ayrılmıyor"

Orhan Yılmaz, Oscar'ın 1.5 yıldır yanında olduğunu belirterek, "Onu enkaz altından kurtardık. O zamandan beri ayrılmaz bir ikiliyiz. Bisiklet sürmeyi çok seviyorum, babam da eski milli takım yarışçısıydı. Küçüklüğümden beri bisiklet üzerindeyim. Oscar da bu tutkumda bana eşlik etmeye başladı. O da macerayı seviyor. Bisikletimizi gördüğü anda evden çıkmak için sabırsızlanıyor. Yanımdan hiç ayrılmıyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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