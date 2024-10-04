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Engelsiz Bilişim Kongresi ve Ödül Töreni Kütahya'da Gerçekleşti

Engelsiz Bilişim Kongresi ve Ödül Töreni Kütahya'da Gerçekleşti
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Biltevt2024 Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi'ne Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi de katıldı. Etkinlikte engelli bireylerin bilişim teknolojilerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik projeler tanıtıldı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen Biltevt2024 Uluslararası Engelsiz Bilişim Kongresi ve Engelsiz Bilişim 2024 Ödül Töreni'ne, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesinden (KSBÜ) de katılım sağlandı.

Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi iş birliğiyle organize edilen etkinlik, devlet kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi.

KSBÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay ve BEKO BT Test ve Kalite Yönetim Uzmanı Sarper Arıkan, "Sesli Betimleme Açıklama İçerik Oluşturucu" projesini tanıttı. Proje, kampüs içerisinde engelli bireylerin bilişim teknolojilerine erişimini kolaylaştırmaya yönelik bir adım olarak büyük ilgi gördü.

Kongre, evrensel tasarım ve erişilebilirlik temalarına odaklanarak engelli bireylerin bilişim teknolojilerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Bu alanda farkındalık oluşturmak ve çözüm odaklı iş birliklerini güçlendirmek hedefleniyor. Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu Kütahya İl Temsilcisi Ali Osman Altınay da kongrede sunduğu çalışmasıyla bu sürece önemli katkılar sundu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Teknoloji Etkinlik Sağlık Eğitim Yerel

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