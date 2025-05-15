Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik ve Yemin Töreni Düzenlendi

Engelliler Haftası'nda Temsili Askerlik ve Yemin Töreni Düzenlendi
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Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı, Engelliler Haftası kapsamında 52 özel birey için temsili askerlik ve yemin töreni düzenledi. Törene katılan Vali Hulusi Şahin, bireylerin coşkusuna ortak oldu.

Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası'nda temsili askerlik ve yemin töreni düzenlendi. Törene katılan Antalya Valisi Hulusi Şahin, askerlik gururunu yaşayan 52 özel bireyin coşkusuna ortak oldu.

Engelliler Haftası kapsamında Antalya 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen temsili askerlik ve yemin töreninde 52 özel birey, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirerek yemin etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, yaş kütüğüne plaket çakılması ve Bayrak şiirinin okunmasıyla devam etti. Ardından silah ve bayrak üzerine el basarak yemin eden özel bireyler, büyük bir coşku ve gururla askerlik görevlerini tamamladı.

Yemin töreninin ardından Vali Hulusi Şahin, özel bireylere temsili terhis belgelerini ve hediyelerini takdim etti. Program, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz'ın konuşması ve tören geçişi ile sona erdi.

Törene Antalya Valisi Hulusi Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Antalya Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanı Tuğamiral Gürkan Erken, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, 3. Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, özel bireyler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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