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Engelliler Haftası'nda Özel Öğrenciler Kaymakam'ı Ziyaret Etti

Engelliler Haftası'nda Özel Öğrenciler Kaymakam'ı Ziyaret Etti
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel eğitim alan öğrenciler, Kaymakam Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Kaya, her bireyin eşit haklara sahip olduğuna vurgu yaparak engellerin sevgi ve dayanışma ile aşılabileceğini belirtti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri dahilinde özel eğitim alan öğrenciler, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti.

Kaymakamlık binasında gerçekleşen anlamlı buluşmada, Kaymakam Kaya öğrencilerle yakından ilgilendi, onlarla sohbet ederek taleplerini dinledi. Ziyaret sırasında yaptığı açıklamada her bireyin toplumda eşit haklara sahip olduğuna vurgu yapan Kaya, "Engelleri sevgi, anlayış ve dayanışma ile aşabiliriz. Bizler her zaman çocuklarımızın ve ailelerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin mutluluğunun ve başarısının en büyük öncelik olduğunu belirten Kaymakam Kaya, özel bireylerin topluma kazandırılmasının ancak toplumsal farkındalıkla mümkün olabileceğini vurguladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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