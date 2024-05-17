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Engelliler Haftası etkinliği Dalaman'da büyük ilgi gördü

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Engelliler Haftası nedeniyle Dalaman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun düzenlediği etkinlikte engelli öğrencilerin performansları ayakta alkışlandı. Etkinlik, engelli bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonunun önemine vurgu yaparak farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır.

Engelliler Haftası nedeni ile Dalaman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun düzenlediği etkinlikte engelli öğrencilerin performansları ayakta alkışlandı.

Engelli bireylerin yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacı ile her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında belirlenen Engelliler Haftası, Dalaman'da anlamlı bir etkinlikle taçlandırıldı. Dalaman Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler izleyicilerden büyük takdir topladı.

Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta'nın da katılım gösterdiği programda, öğrencilerin sunduğu çeşitli gösteriler büyük beğeni ile izlendi.

Kaymakam Yakuta, etkinlik ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, engelli bireylerin toplumsal yaşama entegrasyonunun önemine vurgu yaparken, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşamdan kopmadan hayatlarını sürdürmeleri için meslek edinip üretken hale gelmeleri, sağlık, eğitim, ulaşım ve rehabilitasyon başta olmak üzere tüm ihtiyaçlarının karşılanması hepimizin ortak görevidir" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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