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Engelli vatandaşlar bir günlüğüne asker oldu

Engelli vatandaşlar bir günlüğüne asker oldu

Yerel Haberler

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 105. Topçu Alayı'nda engelli vatandaşlara yönelik olarak her yıl uygulanan temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 105. Topçu Alayı'nda engelli vatandaşlara yönelik olarak her yıl uygulanan temsili askerlik uygulaması gerçekleştirildi.

Törene Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakamı Mustafa Eldivan, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, ilçe protokolü, engelli vatandaşlar ve aileleri katıldı. Törende temsili askerlik görevlerini yerine getiren engelli vatandaşlara Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından terhis belgesi verildi. Yapılan folklor gösterisinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile tören sona erdi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Aziz Yıldırım Tekirdağ Çorlu Yerel Haberler

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