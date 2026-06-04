Haberler

Evsiz kalan engelli vatandaş 6 aylık mücadelesinin ardından evine kavuştu

Evsiz kalan engelli vatandaş 6 aylık mücadelesinin ardından evine kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de annesini kaybettikten sonra hukuki süreçler nedeniyle evsiz kalan engelli İzzet Işık, vasisi olan mahalle muhtarı Ayşe Yılmaz'ın yaklaşık 6 aylık çabasıyla yeni evine kavuştu.

Eskişehir'de annesi vefat ettikten sonra projedeki değişiklikler ve hukuki süreçler nedeniyle evsiz kalan engelli İzzet Işık, vasiliğini üstlenen Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz'ın yaklaşık 6 aylık mücadelesinin ardından evine kavuştu.

Tepebaşı ilçesi Şarhöyük Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki engelli İzzet Işık'ın annesi Fatma Işık, 2019 yılında müteahhitle bir daire karşılığı anlaşmış ancak süreç içerisinde yaşanan proje değişiklikleri ve annenin pandemi döneminde vefat etmesi üzerine İzzet Işık evsiz kalarak zor günler geçirmeye başlamıştı. Engelli vatandaşın durumuna kayıtsız kalmayarak vasiliğini üstlenen Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, yaklaşık 1 milyon 400 bin TL'lik bütçeye ulaşmasının ardından adli ve bürokratik süreçleri tamamlayarak İzzet Işık adına evi satın aldı. Güven problemi nedeniyle yıllardır çözülemeyen hisse devri sorununu muhtara olan güveni sayesinde aşan Işık, yeni evinin tapusuna kavuştu.

"İmkansızı başarmaya çalıştım ve başardım"

Sürecin mutlu sonla bittiğini belirten Şarhöyük Mahalle Muhtarı Ayşe Yılmaz, engelli bir vatandaşın haklarını savunmanın ve adli süreçleri yönetmenin zorluklarına değinerek, "Biz evi aldık. Kendisinin aslında var olan parasını kullandık, daha önce bir evi vardı. Oraya maalesef, güvenemediği için kimseye imza vermiyordu. Yarı hissesi arkadaşımızındı. Ama maalesef ki bugüne kadar kimseye güven vermediği için bu sonuçlanmamış. Şu anda en azından bana güvendiği için biz o hisseyi devrettik. Yani imkansızı başarmaya çalıştım ve başardım" dedi.

"Engellinin parasını kullanmak o kadar kolay değil"

Hukuki prosedürlerin çok sıkı uygulandığını ve bu süreçte birinci azasından büyük destek gördüğünü ifade eden Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu süreçte tabii adli süreçlere çok takıldık. Çünkü vatandaşımız engelli. Engellinin üzerinde olan paraydı ya da mal varlığıydı, sürekli Sulh Hukuk Mahkemesi'nden izin çıkartmadan bunu yapamıyorsunuz. Yani öyle engellinin parasını kullanmak o kadar kolay değil. İnanın hallettim, sonucu en azından güzel oldu. Şu anda engellimizin mahallemizde 1+1 dairesi var. Bu süreçte birinci azam bana sürekli destek oldu. Ben işlemlerle ilgilenirken muhtarlıkta durarak bana yardımcı oldu, çünkü orada birilerinin beklemesi gerekiyordu. Şu anda evimizi aldık, alımını satımını, her şeyini yaptık. Şu anda ev tamamen onun üzerine." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri

Dünya Kupası’nda 3 ihtimal var! İşte muhtemel rakiplerimiz
Müge Anlı'nın eski eşi Burhan Akdağ saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan donduran cinsten

Müge Anlı'nın eski eşi saldırıya uğradı! Kızının iddiası kan dondurdu
Taraftar çıldıracak! Ezeli rakip Icardi'yi istiyor

Taraftarın korktuğu başına geldi! Hemen harekete geçtiler

Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı

Valilik karar aldı! Türkiye'nin 4 ünlü plajında sigara yasağı
Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Bakırköy'de 50 milyon TL değerinde 4 otomobil alevlere teslim oldu

Gece yarısı 50 milyon lira kül oldu
Piyasalar ateşkesi fiyatladı, altın yükseldi

Beklenen haber geldi, piyasalarda dengeler değişti