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Engelli Gençlerden Temsili Askerlik Töreni

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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, Engelliler Haftası kapsamında 14 engelli genç temsili askerlik programında yemin etti. Törende, gençler onurla ant içerek vatani görevlerini yerine getirdiklerini gösterdiler.

Kamuflaj giyen engelli gençler yemin etti

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 14 engeli birey, temsili askerlik programında yemin ederek ant içti.

Türkiye genelinde Engelliler Haftası olarak kutlanan 10 Mayıs - 16 Mayıs tarihleri arasında Hatay'da yaşayan engelliler çeşitli etkinliklerle özel hissettiriliyor. Dörtyol Kaymakamlığı ve Jandarma Komando Tugay Komutanlığı tarafından Hatay'da yaşayan 14 engelli genç için temsili askerlik töreni düzenlendi. Törende, vatani görevlerini temsili olarak yerine getiren gençler onurla yemin etti.

Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, yemin eden gençlerin törenini gururla izleyerek temsili askerlik görevini yerine getiren gençlerimizin heyecan ve mutluluğuna ortak oldu.

Törene ayrıca, Hatay İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Hatay Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral İbrahim Karakulak ve engelli bireylerin aileleri katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ESMA KURAL - Yerel
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