Engelli Dernek Başkanları Toplantısı Afyonkarahisar'da Gerçekleştirildi

Afyonkarahisar'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilal Erdoğan koordinesinde her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Engelli Dernek Başkanları Toplantısı, bu ay Engelsiz Kur'an Kursu'nda yapıldı.

Toplantıya engelli dernek başkanlarının yanı sıra Ulusal Otizm Konfederasyonu Genel Başkanı Fatma Kilci Kavas, İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu ve Engelsiz Kur'an Kursu Koordinatörü İsmail Aydın da katıldı.

Görüşmede, 15 Ekim Beyaz Baston Görme Engelliler Günü'nün önemi vurgulandı; engelli bireylerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantının ardından Kavas, İmamoğlu'nu ve Engelsiz Kur'an Kursu Koordinatörü İsmail Aydın'ı Din Görevlileri Haftası dolayısıyla tebrik ederek çiçek takdim etti.

Ziyarette karşılıklı iyi dilekler sunulurken, engelli bireylerin toplumsal hayata daha aktif katılımı için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi. - AFYONKARAHİSAR