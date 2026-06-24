Haberler

Hatay'da fiziksel engelli Bestami'nin asker olma hayali gerçek oldu

Hatay'da fiziksel engelli Bestami'nin asker olma hayali gerçek oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yüzde 48 fiziksel engelli Bestami İğde, Kızılay gönüllüleri sayesinde asker üniforması giyip jandarma aracıyla devriye atarak hayalini gerçekleştirdi.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde fiziksel engelli Bestami İğde, asker üniforması giyerek hayalini gerçekleştirdi.

Kırıkhan ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde konteynerde yaşayan 29 yaşındaki Bestami İğde, doğuştan yüzde 48 fiziksel engelli olarak yaşamını sürdürüyor. Bestami'nin engeli nedeniyle hayali olan vatani görevini yerine getirememesi üzerine Kızılay gönüllüleri ekibi harekete geçti. Bestami ile bir araya gelen gönüllüler türkü eşliğinde asker kınası yaptı. Asker tıraşının ardından Kırıkhan İlçe Jandarma Komutanlığına giden Bestami, askeri üniforma giydirilerek jandarma aracıyla devriye attı. Annesinin askere uğurlama türküsüyle duygusal anlar yaşayan Bestami, asker hayalini gerçekleştiren Kızılay'a teşekkür etti.

"Askerle olmak beni çok mutlu etti ve çok güzel bir duyguydu"

Asker olma hayali gerçekleşen fiziksel engelli Bestami İğde, "Kırıkhan ilçesi konteynerde yaşıyorum. Kızılay'ı çok severek geliyorum. İnsanları ve hayatı her şeyi burada öğrendim. Evde telefonda çok oynamaktan sıkıldım ve Kızılay'a geldim. Güzel bir çevre edindim. Hepsinden Allah razı olsun. Burada yeri gelirse iş yapıyorum veya oturuyorum. Bugün çok güzel bir gündü. Anlatılmaz yaşanır. Bugün en güzel gündü. Asker olmak güzeldi ve herkese tavsiye ederim. Asker giysisi giydim. Jandarma arabasına bindim, devriye attım. Askerle olmak beni çok mutlu etti ve çok güzel bir duyguydu" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni katılımların sinyalini verdi: Devam edeceğiz

Günlerdir konuşulan iddiaları doğruladı: Devam edeceğiz
CHP'den istifa eden İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, AK Parti'ye katıldı

O da artık AK Partili

Özel'in kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı

Kuracağı yeni partinin isminden sonra logosu da sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük bomba! Süper Lig'de tarihi takas, İsmail Kartal onayı verdi

Vedat'ın ardından bir bomba daha! Süper Lig'de tarihi takas

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı

Maç bitince tribüne koşup dudaklarına yapıştı
WhatsApp’ta bir dönem resmen kapandı! 7 yıl sonra CEO değişikliği

WhatsApp’ta bir dönem kapandı!
İş insanı Mehmet Çaput geride veda mektubu bırakarak intihar etti

Ünlü iş insanı geride veda mektubu bırakarak yaşamına son verdi
Gezep'in ipi neden çekildi? İşte Taşacak Bu Deniz'deki ayrılığın perde arkası

Gezep'in ipi neden çekildi? İşte sürpriz ayrılığın perde arkası
Sapkınlıkta son nokta! Metrelerce yükseklikte komşusunu gözetledi

Bu artık son nokta! Ne yaptığını öğrenince sinirden çıldıracaksınız
'Kadına laf atma' kavgasında ortalık savaş alanına döndü

"Kadına laf atma" kavgasında ortalık savaş alanına döndü